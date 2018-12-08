Суд в США не стал возобновлять действие указа Трампа об отказе в убежище нелегалам

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд в США отказал в пятницу американской администрации в просьбе возобновить действие указа президента Дональда Трампа, предписывающего отказывать в предоставлении убежища мигрантам, нелегально пересекающим границу с Соединенными Штатами. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

В ноябре нижестоящий суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) временно заблокировал применение данного указа, рассмотрев иск, поданный Американским союзом защиты гражданских свобод и Центром защиты конституционных прав, которые утверждали, что решение Трампа нарушает права человека. Администрация США подала после этого жалобу в Апелляционный суд Девятого округа.

Как отмечает AP, суд, рассмотрев апелляцию, отказался возобновить действие указа, отметив, что он, очевидно, может противоречить американским законам. Таким образом, нижестоящий суд в Сан-Франциско продолжит рассмотрение иска правозащитников. До исхода данного дела действие указа будет приостановлено.

Трамп подписал указ 9 ноября, обосновав это стремлением остановить движущиеся в сторону южной границы США караваны мигрантов, состоящие в основном из выходцев из стран Центральной Америки. Согласно оценкам американского министерства внутренней безопасности, на территории Мексики в районе границы скопилось более 7 тыс. желающих получить убежище в США. В конце октября хозяин Белого дома распорядился направить на южную границу до 15 тыс. солдат, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу через нее мигрантов.

Еще во время избирательной кампании в 2016 году Трамп обещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается около 12 млн человек, являются преступниками, которых следует выявлять и депортировать.