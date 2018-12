В США прокуроры считают, что Коэн платил экс-порноактрисе за молчание по указанию Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Федеральные прокуроры в районе Манхэттен считают, что бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн выплачивал деньги экс-порноактрисе и бывшей фотомодели в обмен на их молчание о предполагаемых интимных связях с нынешним главой Белого дома по прямому указанию последнего. Это следует из документов, поданных в пятницу прокуратурой в суд в Нью-Йорке и опубликованных в его электронной базе.

В них говорится, что юрист осуществлял выплаты "в координации с и по указанию" человека, который в то время участвовал в президентской гонке в США, а впоследствии занял пост главы Белого дома. Непосредственно имя Трампа в документах не фигурирует, однако, как подтверждают газета The New York Times и агентство Associated Press (АР), речь идет о нынешнем президенте США. Трамп ранее отрицал, что знал о выплатах, утверждая, что Коэн действовал без его ведома.

АР отмечает, что это первый случай, когда следователи указали на потенциальную связь Трампа с предполагаемым федеральным преступлением. Однако никаких обвинений непосредственно в адрес президента в документах не содержится, подчеркивает агентство.

В августе текущего года Коэн в суде в Нью-Йорке признал себя виновным по восьми пунктам федерального обвинения, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн сотрудничает

В пятницу прокуратура подала в суд документы, в которых просит приговорить Коэна к "значительному сроку тюремного заключения". Одновременно свои рекомендации в тот же день изложил суду спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года. Он заявил, что не будет настаивать на дополнительном тюремном заключении для Коэна помимо того, который порекомендует прокуратура, сославшись на то, что юрист "в значительной степени содействовал расследованию" в отношении РФ.

Мюллер указал, что Коэн ранее согласился признать вину в даче ложных показаний Конгрессу относительно своих контактов с россиянами. Так, юрист признался в том, что продолжал заниматься обсуждением вопросов о возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве вплоть до июня 2016 года, то есть уже в тот период, когда Трамп фактически был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

Кроме того, как заявил Мюллер в направленных в суд документах, Коэн сообщил аппарату спецпрокурора о том, что в ноябре 2015 года, когда обсуждения проекта Trump Tower активизировались, с ним вышел на контакт некий неназванный представитель РФ. Как утверждается, этот человек якобы предлагал избирательному штабу Трампа "содействие на уровне правительства". Также это лицо будто бы предлагало организовать встречу между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, утверждав, что это поможет "не только в политическом, но и в предпринимательском смысле", следует из документов. По словам Коэна, больше он с этим человеком не разговаривал.

Белый дом отреагировал

Белый дом уже ответил на публикацию документов Мюллера и нью-йоркской прокуратуры, заявив, что в них по существу нет ничего нового. "Поданные гособвинением документы по делу Коэна не говорят нам ничего ценного и ничего такого, чего не было бы известно", - отмечается в распространенном пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс заявлении. В нем также утверждается, что Коэн был уже неоднократно уличен во лжи.

Как ожидается, приговор бывшему юристу Трампа суд в Нью-Йорке вынесет на следующей неделе.