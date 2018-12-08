Около 300 человек задержали в Париже перед манифестациями "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция и жандармерия Парижа задержали утром в субботу 278 человек из числа "желтых жилетов", прибывших для проведения акции протеста. Об этом сообщила префектура полиции города.

Из этого числа, по уточненным данным ведомства, под стражу помещены 32 человека. По сведениям телеканала BFM, находящихся под стражей значительно больше - в основном это лица, подозреваемые в принадлежности к экстремистским крайне левым или крайне правым группировкам.

Также, по информации телеканала, значительная часть из временно задержанных уже отпущены после проверки документов. На месте такую работу сотрудникам безопасности проводить сложно, так как задерживаемые проверяются по электронным базам данных. Полиция также не может содержать в камерах большое число людей еще до начала манифестации, так как количество мест не превышает 800-900.

Все входящие в 14 созданных особых зон столицы досматриваются. Запрещено проносить любые предметы, которые могут служить оружием, в частности молотки и отвертки. Также, по данным телеканала CNEWS, полиция в обязательном порядке задерживает всех людей, под верхней одеждой у которых обнаружены так называемые тактические жилеты - специальная одежда со множеством карманов, которую манифестанты из числа ультра часто используют для проноса, например, большого числа стальных шаров, которые бросают затем в полицейских. Изымаются также противогазы и респираторы, применяемые манифестантами для защиты от слезоточивого газа.

В стране в субботу в четвертый раз проводится общенациональный день протеста "желтых жилетов" - французов, недовольных ростом цен и увеличением налогов. В Париж, по данным МВД страны, должны прибыть несколько тысяч манифестантов. В числе созданных особо охраняемых зон столицы - места расположения Елисейского дворца, Национального собрания Франции, район Елисейских полей, улицы Риволи, площади Бастилии, Республики и Нации.

В городе правопорядок обеспечивают 8 тыс. полицейских и жандармов. А в стране - 89 тыс. Согласно последним данным телеканала BFM, никаких столкновений между манифестантами и силами правопорядка в Париже на данный момент не отмечено. На Елисейских полях находится не более 200 "желты жилетов", на площади Бастилии - всего несколько десятков.