СМИ: Роухани обвинил Трампа в экономическом терроризме за выход США из ядерной сделки

ТАСС, 8 декабря. Президент Ирана Хасан Роухани приравнял президента США Дональда Трампа к террористам за решение о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Mayadeen.
"Выход Америки из ядерного соглашения - один из видов экономического терроризма, направленного против нашей страны", - сказал он. Вместе с тем Роухани подчеркнул приверженность Тегерана противостоянию террористическим группировкам, призвав государства региона к сотрудничеству. "Страны, бойкотирующие нас, должны знать, что их действия не окажут никакого влияния на нашу способность бороться с террором", - добавил президент Ирана.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые в отношении Тегерана, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.
Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Новые санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября. Как объявило министерство финансов США, санкции введены против более чем 700 юридических и физических лиц, морских и воздушных судов Ирана.