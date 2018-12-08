СМИ: Роухани обвинил Трампа в экономическом терроризме за выход США из ядерной сделки

Акции протеста во Франции

AFP: в соцсети попали секретные данные о планах полиции Франции против "желтых жилетов"

Агентство сообщило, что после обнародования этой информации МВД пришлось внести изменения в стратегию и тактику противодействия протестующим

Читать полностью