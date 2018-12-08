AFP: в соцсети попали секретные данные о планах полиции Франции против "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Часть секретного плана действий французской полиции в отношении "желтых жилетов" попала в социальные сети. Об этом сообщило в субботу агентство AFP со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

Согласно сведениям агентства, прокуратура Парижа начала расследование в связи с похищением и разглашением служебных сведений.

По данным источника, МВД Франции после обнародования плана "пришлось внести изменения" в стратегию и тактику противодействия "желтым жилетам". Источник квалифицировал произошедшее как "недопустимое".

В настоящее время основные события во французской столице разворачиваются на Елисейских полях. В 09:00 (11:00 мск) примерно 300 манифестантов, находившихся у Триумфальной арки, начали движение вниз по Елисейским полям, в сторону Елисейского дворца и площади Согласия. Там им дорогу преграждают заслоны полицейских и жандармов, которые оттеснили их щитами назад. В этой зоне перекрыты также часть боковых улиц, ведущих в сторону резиденции президента - Елисейского дворца.

Как свидетельствует репортаж телеканала CNEWS, манифестанты настроены относительно спокойно, но в то же время очевидно, что напряженность быстро нарастает. Полиции не удалось удержать манифестантов на удалении от своего кордона, находящегося на площади Рондпуэн, в центральной части Елисейских полей. Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги, требуют от полиции пропустить их к площади Согласия.

Все манифестанты физически крепкие мужчины в возрасте 30-40 лет. Полиция на Елисейских полях уже провела первые задержания нескольких агрессивно ведущих себя людей.