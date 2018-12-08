В Тирасполе раскритиковали заявление Совета глав МИД ОБСЕ по Приднестровью

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. МИД непризнанного Приднестровья выступил с критикой заявления в отношении урегулирования приднестровского конфликта, принятого на завершившемся в пятницу в Милане Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

"Ежегодное принятие резолюции с отдельными ритуальными компонентами не оказывает существенного влияния на продолжающийся переговорный процесс, поскольку документ не учитывает сложившуюся за 28 лет конфликта объективную реальность и не отражает позицию Приднестровья как равноправной стороны переговоров в международном формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), демонстрируя субъективное понимание параметров окончательного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении, которое размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что нормализация отношений между Приднестровьем и Молдавией может "базироваться на принципах равноправия, взаимного уважения, добрососедства, учета демократически выраженной воли народа Приднестровья".

Не согласны в Тирасполе и с прозвучавшим в Милане призывом главы МИД Молдавии Тудора Ульяновского вывести из Приднестровья российские войска и заменить миротворческую операцию в регионе с участием России на гражданскую миссию. "Предпринятая атака на стабилизирующее российское миротворческое присутствие в Приднестровье противоречит достигнутым в переговорном процессе договоренностям, не имеет ничего общего с реальной заинтересованностью в сохранении мира и нормализации взаимоотношений между сторонами конфликта, а также дискредитирует одного из наиболее ответственных сопосредников в формате "пять плюс два", - отмечается в документе.

Мир на Днестре

Российские миротворцы были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. Они остановили боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением, в которых погибло более тысячи человек, в также нейтрализовали вышедшие из-под контроля вооруженные формирования и мародеров. С тех пор там сохраняется мир, в результате боевых действий не погиб ни один человек. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с "голубыми касками" Молдавии и непризнанного Приднестровья.

В Приднестровье также расквартирована Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около тысячи солдат и офицеров, которая обеспечивает проведение миротворческой операции и охрану военных складов с 20 тыс. т боеприпасов, свозившихся туда после вывода советских войск из европейских стран. Их утилизация и вывоз начались в 2001 году, но были заблокированы приднестровскими властями в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. В настоящее время ОГРВ и российские миротворцы в Приднестровье фактически оказались в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения, пролегающие по ее территории.

Разногласия в молдавском руководстве

Власти Молдавии выступают за вывод ОГРВ, однако остаются разногласия в вопросе о будущем миротворческого контингента. В частности, проевропейское правящее большинство в парламенте во главе с Демократической партией и правительство считают необходимым заменить нынешнюю миротворческую операцию на международную гражданскую миссию. С этой позицией не согласен лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод российских военных - это "прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта".

В свою очередь президент Молдавии Игорь Додон полагает, что соглашение от 1992 года, по которому в зону безопасности были введены миротворцы, должно действовать до политического урегулирования конфликта. Он высказал мнение, что за подобными инициативами правительства стоят "западные кураторы и кукловоды".

Ранее молдавское правительство добилось принятия в Генеральной Ассамблее ООН большинством голосов резолюции о выводе миротворцев РФ. Российская сторона предупредила, что эта инициатива идет вразрез с предпринимаемыми под эгидой ОБСЕ усилиями по урегулированию конфликта в Приднестровье.