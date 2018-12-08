СМИ: Словакия на заседании глав МИД ОБСЕ приняла функции председателя на 2019 год

ТАСС, 8 декабря. Словакия символически приняла от Италии обязанности государства - председателя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 2019 год. Об этом сообщило в субботу Словацкое радио.

Эстафету от главы МИД Италии Энцо Моаверо-Миланези принял руководитель словацкой дипломатии Мирослав Лайчак на завершившемся в пятницу в Милане заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Следующая встреча глав внешнеполитических ведомств 57 стран - участниц организации состоится в декабре 2019 года в Братиславе.

Приоритетами председательства республики в ОБСЕ, которое официально начнется 1 января и завершится 31 декабря, будут урегулирование существующих и профилактика назревающих конфликтов, эффективный мультилатерализм и обеспечение безопасного будущего планеты. Реализацию этих задач для организации на предстоящий год выделил Мирослав Лайчак, под руководством которого будет реализовываться процесс председательствования Словакии.

Лайчак, согласно Словацкому радио, официально озвучит приоритеты председательствования в ОБСЕ 10 января в Вене. К ним также будет относиться урегулирование конфликта на Украине. Глава МИД Словакии намерен посетить это страну в начале будущего года.