В Международной организации по миграции оценили пакт ООН о миграции

МАРРАКЕШ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции отражает устремленность большинства стран ООН к достижению целей в миграционной сфере. Об этом заявила в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Лаура Томпсон.

Она принимает участие в проходящем в марокканском городе Марракеше 11-м Всемирном форуме по вопросам миграции и развития. Мероприятие, на которое съехались делегаты из 140 стран мира, включая Россию, организовано в конференц-центре "Пальмерэ" под девизом "Соблюдая международные обязательства для раскрытия потенциала всех мигрантов в целях развития". Сопредседателями выступают Марокко и Германия.

"Очевидно, что любое международное соглашение выглядит сильнее и убедительнее, когда в нем участвуют абсолютно все страны-члены ООН. Но, честно говоря, в данном случае важнее не количество участников, а те цели, которые прописаны во Всемирном пакте о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Среди них - побудить власти стран предпринимать действия в миграционном вопросе. И важная миссия пакта - объединение разных стран вокруг конкретных целей, которые предстоит достичь в будущем", - подчеркнула Томпсон.

"Конечно, мы все разочарованы тем, что ряд стран отказывается присоединяться к пакту. Процесс консультаций и переговоров по согласованию документа был долгим и очень прозрачным, и в нем принимали участие почти все страны-члены ООН. Поэтому на конечном этапе пакт мог бы быть одобрен всеми странами", - продолжала она.

"Но мы реалисты, такова реальность. В любом случае пакт предоставляет очень хорошие основы для международного сотрудничества, отражает устремленность большинства стран- членов ООН к достижению целей в миграционной сфере", - подытожила заместитель генерального директора МОМ.

Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, как ожидается, должен быть одобрен на Межминистерской конференции ООН, которая состоится в Марракеше 10-11 декабря. Этот документ, не являющийся юридически обязывающим, был согласован в июле текущего года всеми государствами-членами ООН, кроме США. Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Ранее ряд стран - Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Израиль, Польша, Словакия, США, Хорватия, Чехия и Швейцария - отказались присоединяться к пакту.