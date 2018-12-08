В Раде предлагают обязать кандидатов в президенты проходить осмотр у психиатра и нарколога

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко зарегистрировали в Верховной раде законопроект с предложением внести изменения в закон Украины "О выборах президента Украины" и обязать всех кандидатов на пост главы государства в обязательном порядке проходить психиатрический и наркологический осмотр.

Текст пояснительной записки к данному документу в электронной базе Рады пока отсутствует.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, если не будет продлено военное положение. По последним опросам, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 18,9% опрошенных, за Анатолия Гриценко и действующего президента Петра Порошенко - 9,9%. Немного отстает от них основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, у которого 9,8% народной поддержки. Юморист Владимир Зеленский и рок-музыкант Святослав Вакарчук, не заявлявшие пока о желании баллотироваться, набирают, по разным данным, от 5% до 11% голосов.