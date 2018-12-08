Британский министр: альтернативой нынешнему плану Brexit может быть норвежский вариант

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Великобритании следует выстраивать отношения с Европейским союзом на примере Норвегии, если парламент отвергнет в предстоящий вторник правительственный вариант соглашения по условиям Brexit. Об этом заявила в субботнем интервью газете Times министр труда и по делам пенсий Соединенного Королевства Эмбер Радд.

Она сказала, что поддерживает правительственную сделку, поскольку на общенациональном референдуме 2016 года большинство избирателей проголосовало за выход из ЕС. Однако если 11 декабря Палата общин ее отвергнет, то тогда, как сообщает издание, передавая слова министра в косвенной речи, Радд предпочтет "план "В", который состоит в том, чтобы перейти к модели "Норвегия плюс", которая предусматривает сохранение пребывания в Европейской экономической зоне".

Вместе с тем, она заметила, что не знает, является ли этот план практически осуществимым, поскольку для премьер-министра Терезы Мэй будет непросто поддержать систему, допускающую свободное перемещение людей. Вместе с тем, по словам Радд, сегодня эта проблема уже не столь актуальна, как раньше. "Свобода передвижения на самом деле является проблемой вчерашнего дня: сальдо миграции находится сейчас на самом низком уровне за последние шесть лет. А во время референдума оно было на рекордно высоком уровне", - пояснила глава минтруда.

Эмбер Радд стала первым членом нынешнего британского кабинета министров, заявившим о предпочтительности альтернативного варианта выстраивания отношений с Брюсселем при отклонении парламентом нынешней сделки.

Норвегия не является членом ЕС, но находится в Европейской экономической зоне, что означает, что эта страна состоит в едином рынке ЕС. Норвегия следует большинству законов и правил европейского сообщества, включая свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, но при этом не является членом Таможенного союза ЕС. При дублировании такого варианта Великобритании не удастся избежать появления пограничной инфраструктуры на границе с Республикой Ирландия, а значит Лондону потребуется заключить с ЕС новый таможенный союз. Вот почему этот вариант дальнейших отношений с ЕС именуется "Норвегия плюс".