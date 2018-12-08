В Париже в день манифестации "желтых жилетов" задержали 481 человека

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция и жандармерия задержали в Париже в субботу 481 манифестанта из которых 211 помещены под стражу. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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"Желтые жилеты" заставили власти Франции дать задний ход. Что дальше?

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Он выступил по телевидению из здания МВД, где провел совещание с главой МВД Кристофом Каснаром, посвященное ситуации в Париже и в стране в целом в день манифестаций "желтых жилетов".

Премьер подчеркнул, что в связи с событиями мобилизованы "особо крупные силы правопорядка", "приняты особые меры безопасности".

В настоящее время на Елисейских полях полиция активно задерживает наиболее агрессивных манифестантов и широкомасштабно применяет слезоточивый газ. Основные события развертываются близ площади Звезды - Шарля де Голля, сообщил корреспондент ТАСС.