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Акции протеста во Франции

В Париже в день манифестации "желтых жилетов" задержали 481 человека

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отметил, что в связи с событиями "приняты особые меры безопасности"

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция и жандармерия задержали в Париже в субботу 481 манифестанта из которых 211 помещены под стражу. Об этом сообщил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

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Он выступил по телевидению из здания МВД, где провел совещание с главой МВД Кристофом Каснаром, посвященное ситуации в Париже и в стране в целом в день манифестаций "желтых жилетов".

Премьер подчеркнул, что в связи с событиями мобилизованы "особо крупные силы правопорядка", "приняты особые меры безопасности".

В настоящее время на Елисейских полях полиция активно задерживает наиболее агрессивных манифестантов и широкомасштабно применяет слезоточивый газ. Основные события развертываются близ площади Звезды - Шарля де Голля, сообщил корреспондент ТАСС.

Теги
ФранцияФилипп, ЭдуарАкции протеста во Франции
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