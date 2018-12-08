Во Франции задержан один из подозреваемых в похищении автомата у патруля полиции

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Французские стражи порядка задержали одного из подозреваемых в похищении автомата армейского образца у полицейских в воде парижской манифестации "желтых жилетов" 1 декабря. Об этом сообщила в субботу прокуратура Парижа.

Согласно ее данным, подозреваемый был задержан 5 декабря. Оружие похитили из стоявшей неподалеку от места манифестации патрульной полицейской машины. Было начато расследование по подозрению в "попытке убийства представителей власти", "похищении имущества со взломом", "нарушения закона о владении и хранении оружия".

По сведениям следствия, которые приводит агентство AFP, украденный автомат до сих пор не найден. Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер не скрывал, что в его ведомстве это вызывает серьезное беспокойство.

В субботу в Париже в четвертый раз проходят манифестации "желтых жилетов" - протестующих против роста цен и увеличения налогов. Полиция широко применяет слезоточивый газ. По данным корр. ТАСС, находящегося в районе Триумфальной арки, группа экстремистов, вооруженных арматурой, пытается нападать на кардоны полицейских и жандармов. Полиция кроме газа использует также звуковые гранаты. На Елисейских полях находится около 1,6 тыс. полицейских и жандармов, всего же в стране мобилизованы на поддержание порядка 8 тыс. работников этих служб.

По последним данным префектуры полиции Парижа, в столице в субботу задержаны 514 человек из которых под стражу взяты 272 человека. По сведениям телеканала BFM, в настоящее время большая группа "желтых жилетов", ранее находившихся на площадях Бастилии и Республики, продвигается в сторону Елисейских полей.