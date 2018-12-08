В Брюсселе полиция блокировала около 100 участников акции "желтых жилетов"

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Полиция Брюсселя блокировала в субботу около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на столичной улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие намеревались провести несанкционированный митинг. Ранее стражи порядка уже задержали в разных районах столицы в превентивном порядке около 70 человек по подозрению в намерении примкнуть к митингующим, сообщила журналистам Ильзе ван де Кейре, представитель полицейского управления округов Брюссель-капиталь и Иксель.

В субботу бельгийская полиция стянула до тысячи бойцов спецподразделений по борьбе с беспорядками в Брюссель. Как подчеркнула Ильзе ван де Кейре, "представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, намеченных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные собрания людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста".

Сотня протестующих на улице Луа блокирована полицейским спецназом со всех сторон. Они не предпринимают никаких агрессивных действий и только скандируют "Все вместе!", а также призывают полицию пропустить их в Евроквартал, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы не хулиганы и не мародеры. Мы требуем от правительства социальной справедливости", - заявил ТАСС один из протестующих 35-летний таксист из коммуны Дильбек по имени Патрик. На вопрос, кто организовал митинг, он ответил, что не знает. "Я пришел в ответ на призывы в Facebook, здесь и мои друзья. Они хотели прийти с семьями, но не решились брать с собой детей, опасаясь возможных беспорядков", - отметил он.

В остальном в бельгийской столице сохраняется спокойная обстановка. Автомобильное движение в городе нормальное, транспорт работает без перебоев. Как сообщило агентство Belga, акция "желтых жилетов" проходит также на автотрассе Е17 на юге страны, где они установили фильтрующий пикет и не пропускают грузовики.

Аресты за призывы в соцсетях

Ранее газета La Derniere Heure сообщила, что полиция Бельгии арестовала за три последних дня пять человек за призывы в Facebook и на YouTube к беспорядкам и сопротивлению органам правопорядка в ходе акций протеста "желтых жилетов". Задержанным грозит штраф в €8 тыс. и тюремные сроки от восьми дней до трех месяцев.

По информации издания, среди арестованных - жители рабочего предместья Льежа Серенга и города Вервье, также расположенного в промышленном районе Льежа на западе королевства. Один из задержанных разместил в YouTube видеоролик о столкновениях "желтых жилетов" в Париже с полицией, снабдив его призывом "устроить то же самое в Бельгии". Остальные призывали оказывать сопротивление полиции в Facebook.

Как заявила представитель прокуратуры Льежа Катрин Коллинён, прокуратура "уважает право на свободу самовыражения и манифестаций, но призывы к насилию и уничтожению собственности - это, без сомнения, правонарушение".

1 декабря в Брюсселе, как и в Париже произошли столкновения с полицией "желтых жилетов", выступающих против повышения налогов и цен на бензин. В бельгийской столице четыре человека пострадали, несколько десятков были арестованы. Были сожжены и повреждены несколько машин полиции. Для разгона манифестантов полиция применяла водометы.