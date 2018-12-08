{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста во Франции

Во Франции в манифестациях участвует 31 тыс. человек

В МВД страны также сообщили, что число задержанных достигло 700
© AP Photo/Rafael Yaghobzadeh

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 31 тыс. человек участвует в субботу в манифестациях "желтых жилетов" - протестующих против роста цен и увеличения налогов - во Франции. Число задержанных достигло 700. Об этом сообщил Лоран Нюньез, государственный секретарь при министре внутренних дел Франции.

Согласно его данным, в акциях в Париже участвуют 2 тыс. человек. Полиция задержала и поместила под стражу 361 человека.

В настоящее время кроме зоны Елисейских полей столкновения манифестантов с полицией произошли в районе главного здания Оперы (севернее Лувра). Также манифестанты строят баррикады на бульваре Бон Нувель (севернее центра города). В эти кварталы срочно перебрасываются дополнительные подразделения полиции и жандармерии, прибыла одна из спецмашин с водометами.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
Армения проводит день накануне выборов в тишине и подготовке к Новому году
И. о. премьер-министра страны Никол Пашинян спустя полгода после прихода к власти по-прежнему вызывает воодушевление у своих сторонников
Читать полностью