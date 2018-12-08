Порошенко 10 декабря подпишет закон о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с РФ

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко пообещал 10 декабря подписать закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Согласно уведомлению, 29 сентября отправленному украинским МИД в МИД РФ, это соглашение прекратит действие 1 апреля 2019 года.

"Есть определенный символизм в прекращении наконец-то действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную раду, он также был позавчера проголосован и в понедельник мной будет подписан. Это историческое событие", - сказал он в субботу в ходе выступления во Львове.

Верховная рада 6 декабря одобрила решение президента Украины не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетие при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истек срок, когда стороны должны были заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.