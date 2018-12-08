Трамп считает, что французы хотят видеть его своим президентом

ТАСС, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что во время протестов "желтых жилетов" во Франции, причиной которых, по его мнению, стало Парижское соглашение о климате 2015 года, французы скандируют лозунги с призывом к республиканцу возглавить их страну.

"Парижское соглашение оказывает дурное влияние на Париж. Протесты и бунты проходят по всей Франции. [Протестующие] скандируют: "Мы хотим Трампа", - написал хозяин Белого дома в Twitter.

Он связал недовольство французов Парижским соглашением с тем, что люди не хотят платить большие суммы денег, в основном развивающимся странам, на якобы защиту окружающей среды. В конце Трамп добавил, что любит Францию.

С середины ноября во Франции проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Во вторник стало известно, что власти страны официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев, о чем заявил премьер-министр Эдуар Филипп. По его словам, тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время обсуждения более долгосрочных мер в течение зимы. Также власти приняли решение отложить введение новых правил технического контроля автомобилей на полгода, пообещав прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года, а спустя полгода - подписано. Страны условились не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса к 2100 году. Ученые полагают, что в противном случае человечество столкнется с необратимыми последствиями для экологии. В июне прошлого года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения.