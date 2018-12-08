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Акции протеста во Франции

Эрдоган заявил, что протесты во Франции указывают на провал демократии в Европе

Президент Турции, в частности, обратил внимание на применение силы со стороны французской полиции по отношению к протестующим

АНКАРА, 8 декабря. /ТАСС/. Протестные акции во Франции указывают на провал демократии и проблемы со свободой и соблюдением прав человека в Европе. Такое мнение выразил в субботу президент Турции Тайип Эрдоган.

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"Акции протестов "желтых жилетов" указывают на провал демократии, прав человека и свобод в Европе, - приводит его слова агентство Anadolu. - Во многих европейских городах сложилась напряженная обстановка. Сегодня мы следим за ситуацией в странах, которые предпочли не реагировать на действия лиц, пытавшихся устроить кровопролитие в Турции".

Эрдоган отметил, что "некоторые силы обвиняли" турецкую полицию "в применении чрезмерной силы". "Посмотрите, как обращается с людьми их полиция. Наши сотрудники полиции действуют гуманно", - сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара "выступает как против хаоса, который сеют демонстранты, так и против применения чрезмерной силы в отношении протестующих".

В субботу в Париже в четвертый раз проходят манифестации "желтых жилетов" - протестующих против роста цен и увеличения налогов. Полиция применяет слезоточивый газ. По данным корреспондента ТАСС, находящегося в районе Триумфальной арки, группа экстремистов, вооруженных арматурой, пытается нападать на кордоны полицейских и жандармов.

Полиция использует также звуковые гранаты. На Елисейских полях находится около 1,6 тыс. полицейских и жандармов, всего в стране на поддержание порядка мобилизованы 8 тыс. работников этих служб.

Теги
ФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипАкции протеста во Франции
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