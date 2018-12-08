СМИ: манифестанты безуспешно попытались возвести баррикаду на Елисейских полях

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Манифестанты из числа "желтых жилетов" попытались построить баррикаду на Елисейских полях. Об этом сообщил телеканал BFM.

Экстремистски настроенные манифестанты сорвали крупноформатные фанерные щиты с фасада универсама "Пюблисис" на Елисейских полях, недалеко от Триумфальной арки. Они соорудили из них баррикаду в центре проезжей части. Также они использовали щиты с одного их соседних магазинов.

Некоторые из манифестантов попытались проникнуть в сам универсама, в обычные дни круглосуточно торгующий спиртным. Им это не удалось - здание снабжено мощными металлическими решетками. Сорвалась и их попытка ограбить на Елисейских полях магазин, торгующий мобильными телефонами.

Полиция быстро предприняла атаку против тех, кто строил баррикады. Стражи порядка пустили в ход гранаты со слезоточивым газом и звуковые гранаты и быстро оттеснили хулиганов.

В то же время в Париже возникают все новые очаги столкновений. Горят баррикады на бульваре Курсель и Севастополь. Полиция газом пытается разогнать этих манифестантов, но это ей не удается, толпа ведет себя все более агрессивно.

Согласно последним данным префектуры полиции города, в Париже в субботу силами правопорядка было осуществлено 598 задержаний. 474 человека помещены под стражу. Всего в Париже, по данным МВД, в манифестациях участвует 8 тыс. человек, 23 тыс. - в остальной Франции.