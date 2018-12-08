Трамп: расследование Мюллера обошлось в более чем $30 млн, но не выявило сговора с Россией

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года обошлось налогоплательщикам в более чем $30 млн, однако так и не выявило фактов какого-либо сговора Трампа и его помощником с официальными лицами РФ. Соответствующую запись американский лидер разместил в субботу на своей странице в сети Twitter.

"После двух лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем $30 млн) никакого сговора!" - заявил Трамп, очевидно имея в виду расследование Мюллера.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже почти два года спецпрокурор Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.