В парижских манифестациях пострадали 30 человек

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Тридцать человек, в том числе трое сотрудников полиции и жандармерии, пострадали в субботу в Париже во время манифестации "желтых жилетов" - протестующих против роста цен и увеличения налогов. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы. Согласно ее сведениям, все травмы - средней тяжести.

По уточненным данным, в субботу в ходе протестов французов, недовольных ростом цен и налогов полиция задержала в Париже 615 человек из которых 508 были помещены под стражу. Всего в городе число манифестантов превышает 8 тыс. человек. В стране оно достигло 31 тыс.

По данным AFP, среди пострадавших - женщина, получившая травму лица на Елисейских полях. Инцидент произошел в момент, когда погромщики пытались проникнуть в находящийся рядом большой универмаг "Пюблисис". Им удалось оторвать деревянные щиты и разломать жалюзи, закрывавшие витрины. Одна из витрин была разбита.

Полиции удалось спасти магазин от разграбления, сотрудники правоохранительных органов вошли внутрь магазина через разбитую витрину. Нападавшие были оттеснены с помощью слезоточивого газа и звуковых гранат. Хулиганы при этом продолжали бросать в них камнии. Именно в этот момент и пострадала женщина.