Черногорский оппозиционер попал в больницу после девяти дней голодовки в тюрьме

БЕЛГРАД, 8 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров черногорского оппозиционного "Демократического фронта" (ДФ) Небойша Медоевич попал в больницу после девяти дней голодовки в тюрьме. Об этом в Facebook сообщил в субботу депутат Славен Радунович.

"Небойше стало плохо. Он переведен в клинический центр. Только что нас известили, что состояние его здоровья в результате девятидневной голодовки серьезно ухудшилось", - сообщил депутат.

29 ноября Медоевич был арестован в центре Подгорицы. Другой оппозиционный лидер Милан Кнежевич, заметив полицейских, которые готовились арестовать его, забаррикадировался в парламенте, где находится до сих пор. Ранее политик заявил ТАСС, что не собирается добровольно сдаваться полиции.

Как считает оппозиция, арест Медоевича осуществлялся без необходимой процедуры снятия парламентского иммунитета. Позднее Высший суд опубликовал два решения о двухмесячном заключении политика за отказ свидетельствовать по расследуемым прокуратурой делам.

Медоевич и Кнежевич представляют ДФ - коалицию десяти оппозиционных партий. Наиболее авторитетными из них считаются "Новая сербская демократия", "Движение за перемены" и "Демократическая народная партия Черногории". Коалиция традиционно выступает за сотрудничество с Сербией и Россией и категорически против прозападной политики современных черногорских властей. В ходе подготовки вступления Черногории в НАТО ДФ проводил массовые антинатовские акции, требуя проведения референдума о вступлении страны в Североатлантический альянс.