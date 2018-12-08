Ципрас: существуют большие возможности для расширения сотрудничества и диалога с Россией

АФИНЫ, 8 декабря. /ТАСС/. Существуют большие возможности для расширения сотрудничества и диалога с Россией. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас в свой статье, опубликованной в субботу в греческой газете "Эфимерида тон синдактон". В ней глава правительства затрагивает вопросы, связанные с его визитом 7 декабря в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Ципрас подчеркнул, что интерес России к балканскому региону на дипломатическом и экономическом уровне "велик и желателен". "Мы считаем, что возможности для диалога и сотрудничества при взаимном уважении также большие и должны быть таковыми. Особенно, потому что этот визит (греческого премьера в Москву - прим. ТАСС) осуществляется в условиях углубления экономических и геополитических противоречий в мире со всеми вытекающими последствиями для мира и безопасности в нашем регионе. Поэтому мы должны активизировать наши усилия по расширению нашего сотрудничества и диалога на двустороннем, региональном, европейском и международном уровнях", - подчеркнул премьер.