Армения проводит день накануне выборов в тишине и подготовке к Новому году

Если в период избирательной кампании в Ереване проходили небольшие митинги сторонников той или иной партии, прежде всего блока "Мой шаг" и.о. премьер-министра Никола Пашиняна, то в день тишины на улицах стоит полное спокойствие. Даже на привычном месте для пикетов у входа в здание правительства Армении в субботу никого не было. Раньше там всегда можно было найти нескольких человек, выдвигающих те или требования как правило социального характера: помочь инвалидам, семьям погибших военных и так далее.

На улицах идет нормальная жизнь. Погода установилась хорошая и достаточно теплая. Шедшие несколько дней назад дожди прекратились, воздух прогрелся до четырех градусов тепла. С утра светило солнце, так что многие жители Еревана проводят субботу за прогулкой. На улицах также можно заметить немало туристов из разных частей мира, в том числе из России.

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. День тишины перед парламентскими выборами в Армении проходит в полном соответствии с названием - спокойно и без каких-либо политических мероприятий.

Вход в парк на территории парламента, впервые открытый после того, как сторонники Пашиняна заблокировали его 2 октября во время голосования по закону, который мог помешать проведению досрочных выборов, по-прежнему свободный. Однако ереванцы уже утратили интерес к нему. Если раньше туда регулярно наведывались гуляющие, туристы и даже свадебные кортежи, то теперь он практически пуст. Где-то на улицах еще осталась предвыборная агитация, но ее не так много, она почти не бросается в глаза.

Большие надежды

Впрочем, для жителей Армении политический расклад понятен и без какой-либо агитации. Он сводится к выбору "за Пашиняна или против". По крайней мере, так вопрос чаще всего ставили опрошенные ТАСС жители Еревана.

Особенной интриги, напряженной борьбы или каких-либо эксцессов после выборов тоже никто не ждет. Большинство граждан, с которыми удалось поговорить ТАСС, убеждены в честности предстоящих выборов. Сторонники Пашиняна верят, что он в отличие от своих предшественников не будет использовать административный ресурс, чтобы добиться желаемого результата.

Пашинян спустя полгода после прихода к власти по-прежнему вызывает воодушевление у своих сторонников, в основном успехами в борьбе с коррупцией. Именно в ней многие ереванцы видят источник экономических проблем - и страны, и своих собственных. Как сказал один из собеседников ТАСС, если изъять все нажитые в обход закона деньги, Армения сможет полностью выплатить свой внешние долги.

Кто-то просто говорит, что не видит перспектив в тех условиях, которые сложились в Армении в последние годы, и надеется, что перемены в политической жизни приведут к положительным изменениям в остальных сферах жизни.

"Я был бы счастлив, если бы имел нормальную постоянную работу и стабильно получал каждый месяц 200 тыс. драм (около 30 тыс. рублей - прим. ТАСС), а не искал бы постоянно возможность подработать, чтобы получать в два раза меньше, - объясняет свое видение ситуации другой житель Еревана. - Если сын, когда вернется из армии, будет получать столько же, тут уже можно будет развернуться, это почти тысяча долларов. Так что, конечно, я хочу перемен, хочу, чтобы появились новые рабочие места".

До последнего времени, по словам собеседника, коррупция и личные интересы мешали добиться стабильного экономического развития, после же выборов, надеется он, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Берегись, чтобы не упасть

Впрочем, есть и те, кто относится к политике правительства за последние полгода скептически, называет борьбу с коррупцией популизмом, рассчитанным на ту часть населения, которая не разбирается в экономике и политике, и указывает на необходимость выработки четких планов по развитию экономики страны.

Другие отмечают опасность доминирования одного политика и одной партии в жизни страны по итогам предстоящих выборов. "Имеющая большинство в парламенте партия и политический лидер могут смениться. Но если у них не будет конкуренции, если они не будет ощущать необходимости предпринимать реальные действия для того, чтобы сохранить свое положение, то и коррупция, и административный ресурс вернутся", - рассказал ТАСС один из собеседников в Ереване.

Впрочем, как сторонники Пашиняна, так и его оппоненты полагают, что изменения в лучшую или худшую сторону после выборов - это дело не нескольких дней, а месяцев. Пока же столица Армении не ждет каких-либо потрясений и готовится к Новому году.

На площади Республики, которая в уходящем году видела десятки митингов и шествий, устанавливают на этот раз не сцену, а новогоднюю елку. На Северном проспекте - отходящей от площади Республики центральной улице города - разбита настоящая европейская ярмарка, где даже можно выпить горячего глинтвейна.