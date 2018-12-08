В Брюсселе задержаны около 100 человек в ходе столкновений с полицией

БРЮССЕЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Локальные столкновения полиции с манифестантами из движения "желтые жилеты" произошли в субботу в Брюсселе. В них приняли участие примерно 500 протестующих, задержаны около 100 человек, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Протестующим противостояли около 1 тыс. стражей порядка. Информации о пострадавших нет. Столкновения произошли на столичной улице Луа перед площадью Шуман около Евроквартала, полностью занятого полицией.

"Мы не хулиганы"

С утра полиция блокировала около 100 участников акции протеста "желтых жилетов" на улице Луа, не пропуская их к Еврокварталу, где протестующие намеревались провести несанкционированный митинг. Какое-то время они не предпринимали никаких агрессивных действий и только скандировали: "Все вместе!" - а также тщетно призывали полицию пропустить их в Евроквартал.

"Мы не хулиганы и не мародеры. Мы требуем от правительства социальной справедливости", - заявил ТАСС один из протестующих по имени Патрик. На вопрос, кто организовал митинг, этот 35-летний таксист из коммуны Дильбек ответил, что не имеет понятия.

"Я пришел в ответ на призывы в Facebook, здесь и мои друзья. Они хотели прийти с семьями, но не решились брать с собой детей, опасаясь возможных беспорядков", - отметил он.

Попытка прорыва

Затем протестующие попытались обойти кордоны полиции. Однако Евроквартал был перекрыт по всему периметру, в том числе переносными заграждениями из колючей проволоки. Когда число протестующих достигло 500 человек, они предприняли попытку прорвать полицейское оцепление, забрасывая полицию камнями, бутылками и файерами.

Им удалось прорвать одну цепь полиции, однако стражи порядка немедленно получили подкрепление. Используя резиновые дубинки, щиты и слезоточивый газ стражи порядка разрезали толпу протестующих, усадили всех на землю, после чего часть участников беспорядков задержали, а остальных отпустили после установления личности и фотографирования полицией.

Превентивные аресты

Еще до начала беспорядков стражи порядка задержали в разных районах столицы в превентивном порядке около 70 человек по подозрению в намерении примкнуть к митингующим, сообщила журналистам Ильзе ван де Кейре, представитель полицейского управления округов Брюссель-капиталь и Иксель. У нескольких задержанных изъято холодное оружие.

Как подчеркнула Ильзе ван де Кейре, "представители полиции накануне пытались связаться с организаторами акций протеста, намеченных на субботу, чтобы предупредить несанкционированные собрания людей, однако не смогли этого сделать, поскольку не нашли никого, кто бы отвечал за организацию протеста".

В остальном в бельгийской столице сохраняется спокойная обстановка. Автомобильное движение в городе нормальное, транспорт работает без перебоев. Как сообщило агентство Бельга, акция "желтых жилетов" проходит также на автотрассе Е17 на юге страны, где они установили фильтрующий пикет и не пропускают грузовики.

Аресты за призывы в соцсетях

Ранее в субботу газета Derniere сообщила, что полиция Бельгии арестовала за три последних дня пять человек за призывы в Facebook и на YouTube к беспорядкам и сопротивлению органам правопорядка в ходе акций протеста "желтых жилетов". Задержанным грозит штраф в 8 тыс. евро и тюремные сроки от восьми дней до трех месяцев.

По информации издания, среди арестованных - жители рабочего предместья Льежа Серенга и города Вервье, также расположенного в промышленном районе Льежа на западе королевства. Один из задержанных разместил в YouTube видеоролик о столкновениях "желтых жилетов" в Париже с полицией, снабдив его призывом "устроить то же самое в Бельгии". Остальные призывали оказывать сопротивление полиции в Facebook.

1 декабря в Брюсселе, как и в Париже произошли столкновения с полицией. "желтых жилетов", выступающих против повышения налогов и цен на бензин. В бельгийской столице четыре человека пострадали, несколько десятков были арестованы. Были сожжены и повреждены несколько машин полиции. Для разгона манифестантов полиция применяла водометы.