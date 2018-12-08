Полиция задержала около 1 тыс. человек в ходе манифестации "желтых жилетов" во Франции

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Французская полиция задержала в субботу около 1 тыс. участников манифестаций "желтых жилетов" по всей стране за противоправные действия. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на данные полиции.

Эта информация актуальна на середину субботы. Из числа задержанных 724 человека помещены под стражу. В Париже, как сообщила ранее префектура полиции, задержан 651 человек, 536 находятся под стражей.

В настоящее время часть протестной активности переместилась от Елисейских полей в непосредственную близость к бюро ТАСС поблизости от Эйфелевой башни. По кварталу близ представительства ТАСС ходят сотни "желтых жилетов", часть из которых настроена весьма агрессивно. Полиция периодически проводит задержания в непосредственной близости от бюро ТАСС.

Большая группа манифестантов, которые до этого сожгли два автомобиля на улице Марсо, идущей к Сене от площади Звезды, встретилась на мосту Альма с крупными силами полиции. В результате, как передает корреспондент ТАСС, колонна разделилась на несколько частей. Одна группа пытается пробиться в сторону здания Национального собрания (нижней палаты парламента).

Другая группа примерно в 50 человек направилась к Эйфелевой башне. Приблизиться к ней они не смогли, так как ее окружает двойная четырехметровая прозрачная стена, сооруженная для защиты от террористов. Оттуда манифестанты направились на другой берег Сены, к площади Трокадеро.

В городе большая группа митингующих собралась на площади Республики. На Елисейских полях находятся несколько сотен человек. Столкновений с полицией там нет.