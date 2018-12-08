NYT: зять Трампа общался с саудовским наследным принцем после убийства Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /ТАСС/. Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер после убийства Джамаля Хашкаджи продолжал тесно общаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, который, как считают многие в Вашингтоне, причастен к расправе. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times.

По данным ее источников в Белом доме, наследный принц Саудовской Аравии со своими советниками планомерно развивал отношения на личном уровне с Кушнером, зятем Дональда Трампа. Принц в укреплении диалога с вашингтонской администрацией сделал ставку на старшего советника Трампа еще более двух лет назад, пишет газета со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы, переписку по электронной почте и сообщения sms. Согласно публикации, делегация Саудовской Аравии в составе доверенных лиц наследного принца посещала США еще в ноябре 2016 года, когда Трамп был избран главой государства.

По данным газеты, Кушнер и Мухаммед бен Сальман регулярно беседуют по телефону и обмениваются sms. Эта практика не прекратилась и после убийства Хашкаджи. Источники издания опасаются, что старший советник Трампа мог поддаться влиянию Эр-Рияда и действовать в его интересах. Зять Трампа в числе других официальных лиц занимался разработкой американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта и минувшим летом совершил несколько поездок на Ближний Восток, в том числе в Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет, Израиль и Катар.

Хашкаджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Под следствием находятся 18 подданных королевства, личности которых не раскрываются. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.