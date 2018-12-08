СМИ: власти Ирана задержали четырех подозреваемых в связи с атакой в Чабахаре

ТАСС, 8 декабря. Власти Ирана задержали в субботу четырех подозреваемых, связанных с атакой 6 декабря в иранском городе Чабахар (провинция Систан и Белуджистан). Об этом в субботу сообщило агентство Tasnim со ссылкой на судебные органы.

Согласно его информации, расследование деталей происшествия продолжается.

В четверг в Чабахаре у штаб-квартиры полиции прогремел взрыв, после чего началась стрельба. По словам заместителя губернатора провинции по вопросам безопасности Мохаммад Хади Мараши, взрывное устройство находилось в автомобиле. По информации агентства IRNA, в результате нападения погибли два человека, 40 получили ранения.

По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка "Ансар аль-Фуркан".