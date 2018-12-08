Участники парижских демонстраций по-прежнему ждут от власти реальных действий

"Работаешь, работаешь, и сил уже нет - не живем, а выживаем", - заявил корреспонденту ТАСС мужчина средних лет. Его компаньоны подтвердили: среднему классу живется некомфортно под гнетом налогов в стране, которая входит в число мировых лидеров по сумме, взимаемой с частных лиц в пользу казны. Все убеждены как один: нужно обеспечить рост зарплат и снижение налогов для простых граждан, чтобы сократить разрыв с классом богатых людей.

ПАРИЖ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Новые обмены камнями и гранатами ознаменовали очередную "черную субботу" в Париже. Однако, пока агрессивная часть протестующих упивается погромами и скандирует "Макрона в отставку!", мирные манифестанты лишь отрешенно смотрят на огненные вспышки и закрывают лица, когда до них доносит облако слезоточивого газа. Их требования вполне приземленные и, по их мнению, власть все еще делает недостаточно, чтобы снизить накал страстей во французском обществе.

"Они здесь чтобы охранять и защищать нас - чистая правда!" - с иронией замечает один из компании молодых людей, протирая глаза после очередной порции слезоточивого газа. Однако сложно говорить о неизбирательности действий стражей порядка: шумовые и газовые гранаты летят в ту часть толпы, откуда в кордон бросают камни и взрывпакеты - грохот от некоторых самодельных бомб разносится на кварталы вокруг. Проблема же в том, что утром 8 декабря Елисейские поля были открыты для всех, никого на подступах полиция не досматривала, поэтому агрессивные манифестанты смешались с мирными протестующими.

Однако, у более молодых участников митингов, даже у вполне мирных, к требованиям зарплат добавляется политика. "Сейчас стоит еще вопрос о представительстве народа Франции во власти", - убежден парень лет двадцати. Вместе с другом они выступают за повторные выборы в Национальное собрание и ждут четких сигналов от главы государства на этот счет.

Такую же позицию разделяет и ветеран железнодорожной отрасли. Пожилой мужчина пришел в рыжей куртке государственной железнодорожной компании SNCF со своими лозунгами: вернуть отнятые Макроном социальные привилегии у работников этой компании. Впрочем, будучи солидарным с требованиями "желтых жилетов", он решил примкнуть к общему протесту: льготы - это хорошо, но рост зарплат и уровня жизни важнее.

"Власть ничего еще не сделала", - убежден молодой человек в капюшоне, вернувшийся с компанией друзей от полицейского заслона. По его словам, одних обещаний недостаточно, нужны конкретные законы, подписанные и вступившие в силу.

Еще один примечательный момент: стычки на главной торговой улице Парижа происходили в подавляющем большинстве случаев в тех местах, где обосновались телеоператоры. Половину утра толпа скандировала непечатные выражения в адрес новостного телеканала BFM, но при этом не забывала давать "красивую картинку", нападая на полицию и жандармов и разбегаясь от очередного залпа из гранатометов строго в переулке напротив здания, на крыше которого стояло несколько камер. Но полицейские, вооруженные настоящими снайперскими винтовками и автоматами молча наблюдали за происходящим из переулков, находясь в сотне-другой метров от Елисейских Полей.

Открытые рестораны

Днем ранее владельцы кафе и магазинов вежливо предупреждали гостей, о том, что в субботу они не будут работать из-за манифестаций. Но на некоторых улицах - съездах с площади Звезды - Шарля де Голля были рестораны, рискнувшие открыть свои двери в самый разгар протестов.

Так, на авеню Ваграм некоторое время стоял открытым McDonald’s, десятки, если не сотни "жилетов" успели перекусить в нем, прежде чем на улице не начали разрываться газовые гранаты. После этого охрана заведения перестала пускать людей на вход, а потом и вовсе объявила, что фаст- фуд на сегодня работу закончил. Также поступил и другой ресторан напротив. В свою очередь на проспекте Гранд-Арме даже громкие крики и противостояние между погромщиками и жандармами буквально в сотне метров не помешало обслуживать клиентов розовой кухне на колесах, в которой на раздаче стояла девушка в светоотражающем жилете желтого цвета.

День обещает быть долгим

Солнце начало скрываться за оградами парижских крыш и на Елисейских Полях практически воцарилась тишина. Однако агрессоры вовсе не разошлись по домам: пожарные машины все еще снуют по городу, едва поспевая за группами людей в шарфах и масках, которые бьют окна и машины на своем пути, строят мини-баррикады и поджигают их.

Недалеко от корпункта ТАСС большая толпа молодых людей учинила разгром на улице Монтэнь, после чего, под градом "флэш-боллов" (оглушающих резиновых снарядов) двинулась через мост Альмы в зажиточные кварталы на Сен-Доминике и авеню Боске. Заметив, что полицейские патрули малочисленны в этих местах, они с криками начали бить автомобили и выносить их содержимое, а некоторые попытались проникнуть в жилые дома, разбивая парадные двери булыжниками.

"Это все пригороды, - с грустью отметила пожилая пара в желтых жилетах, наблюдавшая за беспорядками со стороны. - Им лишь бы ломать, они только за этим к нам приезжают".

Лишь спустя 10 минут на место прибыли спецподразделения со щитами и ружьями и смогли разогнать толпу, часть которой двинулась к Эйфелевой башне, однако оттуда направилась в сторону площади Трокадеро. И это лишь одна группа, коих по городу бродят десятки. Полиции предстоит непростой вечер.