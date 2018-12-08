Нетаньяху пообещал, что Израиль ликвидирует "тоннельное оружие" "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 декабря. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать "тоннельное оружие" шиитского движения "Хезболлах" после обнаружения в субботу второго тоннеля, прорытого из Ливана на территорию еврейского государства.

"Армия и минобороны Израиля продолжают действовать в районе северной границы с большим успехом, решительно и методично мы ликвидируем тоннельное оружие "Хезболлах". Мы продолжим действовать до тех пор, пока эта угроза не будет полностью устранена", - сказал премьер. "Эта задача требует хладнокровия и терпения", - добавил Нетаньяху, чьи высказывания распространила канцелярия главы израильского правительства.

Ранее в субботу в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус сообщил об обнаружении в районе границы с Ливаном второго тоннеля, прорытого на территорию еврейского государства активистами "Хезболлах". Во вторник пресс-служба армии заявила о первом таком тоннеле и объявила о начале операции "Северный щит" по нейтрализации этой угрозы.

Временные силы ООН в Ливане подтвердили в четверг информацию о существовании обнаруженного Армией обороны Израиля тоннеля на ливано-израильской границе.