Полиция полностью освободила от манифестантов Елисейские поля

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Спецподразделения полиции и жандармерии Франции завершили в субботу вечером операцию по наведению порядка на Елисейских полях, полностью освободив их от манифестантов и погромщиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Обширная колонна спецмашин, развернувшись по фронту, медленно спустилась вниз по Елисейским полям от Триумфальной арки. Их сопровождали несколько десятков полицейских. После их прохода "поля" практически опустели, активисты ретировались в соседние улицы и переулки. Полиция считает операцию в этой зоне завершенной.

В настоящее время силами правопорядка нормализована обстановка на находящемся недалеко от Елисейских полей бульваре Ош где в течение нескольких часов сопровождались стычки с радикально настроенными "желтыми жилетами". В ходе их хулиганы сожгли две автомашины, поджигали помойки, разбивали стеклянные стены автобусных остановок. На площади Республики напряженная ситуация сохраняется, на ней находится большая группа "желтых жилетов".

Число задержанных в Париже возросло за день до 737 человек. В ходе беспорядков, по данным префектуры города, 55 человек получили ранения, из них три - сотрудники полиции и жандармерии.