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День тишины в Армении прошел без нарушений

В День тишины законом запрещается агитировать за партии, предвыборные блоки или кандидатов от них

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. День тишины, который в Армении был объявлен в субботу, в канун внеочередных парламентских выборов, прошел без каких-либо нарушений. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

"В ЦИК не поступали данные о нарушениях в День тишины со стороны партий и предвыборных блоков", - отметили в пресс-службе.

"Комиссия готова к тому, чтобы провести выборы свободными и без каких-либо препятствий", - подчеркнули в ЦИК республики.

В День тишины законом запрещается агитировать за партии, предвыборные блоки или кандидатов от них.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 9 декабря. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее заявил, что кабмин обеспечил все условия для того, чтобы в стране состоялись самые прозрачные и свободные выборы за последние четверть века. В выборах участвуют 11 партий и блоков.

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