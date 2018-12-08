В общенациональном дне протеста во Франции приняли участие 125 тыс. человек

ПАРИЖ, 8 декабря. /ТАСС/. Манифестации "желтых жилетов" собрали во Франции в субботу 125 тыс. участников. Об этом сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер.

"В Париже и в других городах страны прошли несколько десятков манифестаций. В целом по стране в них, по положению на 18.00 (20.00 мск), приняли участие около 125 тыс. человек, из которых 10 тыс. - в Париже. В общей сложности 118 человек ранены среди манифестантов и 17 - среди полицейских и жандармов", - сообщил министр внутренних дел Франции.