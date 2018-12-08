Трамп заявил, что доволен тем, как развивается ситуация с расследованием Мюллера

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что доволен тем, как складывается ситуация с расследованием спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года. Об этом лидер США заявил в субботу журналистам в Белом доме.

"Что касается ситуации с Мюллером, мы очень рады тому, что мы читаем [в прессе], потому что никакого сговора не было. Последнее, что мне хочется - это помощи России в ходе [предвыборной] кампании", - сказал он журналистам. "Спросите Хиллари Клинтон про Россию, потому что она финансировала фальшивое досье, для которого, я так понимаю, они пытались получить какую-то информацию и помощь от России", - утверждал Трамп.

По его словам, расследование Мюллера является "очень односторонней ситуацией". "Но я думаю, что все складывается очень хорошо", - добавил Трамп. "Согласно всем докладам, которые мы видели, и по словам всех, с кем я говорил, сам я их не читал, не было абсолютно никакого сговора, и это очень важно", - подчеркнул американский лидер.

Ранее в субботу Трамп написал в своем Twitter, что расследование Мюллера обошлось налогоплательщикам в более чем $30 млн, однако так и не выявило фактов какого- либо сговора Трампа и его помощником с официальными лицами РФ.

Расследование Мюллера

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже почти два года спецпрокурор Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких- либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

"Досье" на Трампа

Подготовка "досье" на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты "Уолл-стрит джорнэл". Позднее к работе над "досье" был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил. По данным газеты "Нью- Йорк таймс", когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

В "досье" утверждалось, что российские спецслужбы якобы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Сам Трамп неоднократно называл "досье" и соответствующие публикации в СМИ фальшивкой и политической охотой на ведьм.