Reuters: Трамп предлагает Айерсу пост главы аппарата Белого дома, но он пока отказывается

ВАШИНГТОН, 8 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсуждает с нынешним главой аппарата вице-президента США Ником Айерсом возможность того, чтобы он занял пост руководителя аппарата сотрудников Белого дома вместо покидающего его в конце года Джона Келли. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, Трамп хочет, чтобы пост на ближайшие два года занял Айерс, но тот не может дать подобного обещания по семейным причинам. "Президент и Ник пока обсуждают конкретные условия, на которых он мог бы занять пост", - цитирует агентство представителя Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что Келли покинет свой пост в конце года, и кандидатура нового руководителя аппарата сотрудников Белого дома будет объявлена в ближайший день или два. Трамп при этом подчеркнул, что новое назначение может быть временным.

В ноябре американские СМИ сообщили, что Трамп собирается отправить в отставку Келли, а также министра внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, которая является его протеже, из-за отсутствия четкой позиции в миграционном вопросе. Выступая ранее на пресс-конференции, американский лидер подтвердил, что рассматривает ряд вариантов кадровых перестановок в администрации по итогам состоявшихся 6 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.