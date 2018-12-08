Саммит аравийских монархий пройдет в Эр-Рияде на фоне затяжного кризиса с Катаром

ТАСС, 9 декабря. Ежегодный 39-й саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) пройдет в воскресенье в Эр-Рияде. Встреча на высшем уровне станет второй за время дипломатического кризиса, разразившегося полтора года назад между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом с одной стороны и Катаром с другой.

Главной интригой встречи остается уровень участия Катара. Несмотря на разорванные дипломатические отношения саудовский монарх направил приглашение лично эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. До сих пор Доха не дала официального ответа. В случае согласия катарский лидер впервые с 2017 года встретится лицом к лицу с главами бойкотирующих его страну государств. Вместе с тем, по данным Anadolu Ajansı, катарский лидер не примет участия во встрече. Кто именно будет представлять Катар или эмират проигнорирует саммит в свете неурегулированных разногласий, до сих пор не ясно.

Если на предыдущем саммите ССАГПЗ в Кувейте, выступающем посредником в урегулировании, видимое единство регионального объединения удалось сохранить, то итог эр-риядского заседания может определить дальнейшую судьбу и состав Совета. С момента разрыва дипотношений Бахрейн неоднократно выступал за приостановку членства Катара в ССАГПЗ, его позицию разделяли и партнеры по бойкоту - ОАЭ и Саудовская Аравия.

В преддверии саммита министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед Аль Халифа констатировал, что кризис в Персидском заливе далек от завершения. По его мнению, отношения с Катаром никогда не будут прежними.

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Как заявили в генеральном секретариате ССАГПЗ, участники саммита обсудят совместные действия в области политики, обороны, экономики. Лидеры затронут ситуацию в Сирии, Йемене, Ливии, палестинский вопрос, а также угрозы со стороны Ирана.

По мнению региональных экспертов, на встрече в Эр-Рияде могут обсудить также вопрос о формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название "арабской НАТО" - прим. ТАСС), в который должны войти шесть аравийских монархий, Египет и Иордания. Как ожидается, заявление о его создании будет сделано на запланированном на 2019 год саммите ССАГПЗ - США в Вашингтоне. Частично такую возможность подтвердил глава МИД Бахрейна, заявив, что на саммите будут приняты решения о совместной военной стратегии. Какие именно, он не уточнил.

В середине сентября вопросы военного сотрудничества обсудили в Кувейте начальники штабов ВС стран Персидского залива, Иордании и Египта под председательством главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерала Джозефа Вотела. По итогам консультаций заявлений сделано не было.

По мнению главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани, в условиях неразрешенных разногласий аравийских монархий создание "арабской НАТО" обречено на провал.

Предыстория кризиса

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипломатических отношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре.