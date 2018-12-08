Cекретарь британского министра обороны ушел с поста из-за несогласия со сделкой по Brexit

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс подал в субботу в отставку в знак протеста против содержания согласованной правительством сделки по условиям Brexit. Об этом он сообщил в авторской статье в газете The Sunday Telegraph .

По его словам, в условиях действия так называемого бэкстопа (режима поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС для избежания появления пограничной инфраструктуры на границе с Республикой Ирландия - прим. ТАСС) Лондон может увязнуть в переговорах с ЕС на долгие годы.

"Я не хочу объяснять своим избирателям, почему Brexit до сих пор не завершен и почему мы все еще будем подчиняться правилам ЕС в начале 2020-х годов или даже еще позднее", - отметил Куинс, представляющий в Палате общин избирательный округ Колчестер в графстве Эссекс.

"До тех пор, пока в него не будут внесены изменения, соглашение о выходе не получит моей поддержки", - добавил депутат нижней палаты, тем самым обозначив свою позицию перед парламентским голосованием в ближайший вторник.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того, чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря. Согласно оценкам местных наблюдателей, правительство потерпит поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), выступают резко против положений данного соглашения.

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.