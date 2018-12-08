The Sunday Times считает, что Скотленд Ярд изучает причастность РФ к смерти Перепеличного

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Воскресная газета The Sunday Times утверждает, что полиция Лондона может рассматривать версию причастности России к смертям предпринимателей Александра Перепеличного в 2012 году и Скота Янга в 2014 году.

По ее утверждению, сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд Ярда - SO15, которые занимаются расследованием отравления в городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возможно "получили новую информацию, которая позволяет предположить, что и другие могли стать целями российских киллеров". "Некоторые из громких необъяснимых смертей выглядят очень подозрительно, включая те, что касаются Перепеличного и Янга", - сообщил источник еженедельного издания. The Sunday Times полагает, что полиция может переквалифицировать некоторые из произошедших смертей и вновь обратиться за показаниями к возможным свидетелям.

44-летний российский предприниматель Александр Перепеличный был обнаружен мертвым неподалеку от своего особняка в городке Уэйбридж на юго-востоке Англии 10 ноября 2012 года. Первоначально причиной смерти назывался сердечный приступ, однако затем в прессе появились спекуляции на тему возможного отравления бизнесмена.

Ранее посольство РФ в Великобритании выразило сожаление по поводу того, что "некоторые британские СМИ продолжают оставаться инструментом вброса бездоказательных версий на протяжении коронерского дознания по установлению причин смерти российского гражданина Александра Перепеличного".

52-летний разорившийся шотландский магнат в сфере недвижимости и телекоммуникаций Скотт Янг погиб в 2014 году. Полиция изначально не стала трактовать его смерть как подозрительную, поскольку пришла к выводу, что он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна своей квартиры в районе Мэрилебон. Однако его вдова полагает, что его смерть была насильственной.