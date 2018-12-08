{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: в США умер один из первых афроамериканцев в ВВС страны

Уилфред Дефо скончался на 101-м году жизни

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Американский ветеран Уилфред Дефо, служивший в составе первого в истории ВВС США подразделения афроамериканцев, скончался в Нью-Йорке на 101-м году жизни. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, тело Дефо было обнаружено в его квартире в районе Гарлем нарядом полиции, который был вызван на место кем-то из соседей. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Во время Второй мировой войны в составе ВВС США были сформированы две группы, укомплектованные афроамериканцами. Это были летчики, штурманы, стрелки и авиатехники. Им было присвоено неофициальное название "Пилоты из Таскиги", так назывался аэродром в штате Алабама, где они проходили подготовку.

Дефо проходил службу авиатехником. После окончания войны 33 года работал почтальоном. В прошлом месяце он участвовал в церемонии присвоения названия "Пилоты из Таскиги" отделению почты в Гарлеме.

Теги
США
Brexit
Reuters: Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению Brexit
По информации агентства, британский премьер может на следующей неделе отправиться в Брюссель, чтобы потребовать от властей ЕС более выгодных условий сделки
Читать полностью