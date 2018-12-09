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Brexit

Reuters: Мэй может отложить парламентское голосование по соглашению о Brexit

По информации агентства, при данном сценарии британский премьер потребует от властей Евросоюза более выгодных условий сделки
Премьер Великобритании Тереза Мэй AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Премьер Великобритании Тереза Мэй
© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, как ожидается, отложит на более поздний срок запланированное на ближайший вторник принципиальное голосование в Палате общин по уже согласованному правительством соглашению по условиям Brexit. Об этом сообщает агентство Reuters.

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По данным агентства, "члены правительства и помощники" ожидают, что в воскресенье Мэй объявит о том, что она откладывает намеченное голосование, в котором, по мнению многих политиков и экспертов, у нее нет практически никаких шансов добиться поддержки со стороны большинства депутатов нижней палаты парламента. В правительстве полагают, что преимущество противников сделки при голосовании может быть столь значительным, что это может привести к падению нынешнего правительства тори.

В такой ситуации премьер отправится на следующей неделе в Брюссель, чтобы в последний раз потребовать от властей ЕС лучших для Лондона условий сделки о "разводе" с сообществом.

Официальному представителю Мэй в пятницу был задан вопрос о том, не собирается ли глава правительства отложить дату голосования, на что он ответил отрицательно, хотя со стороны ряда парламентариев и раздавались призывы о ее переносе.

В субботу в знак протеста против содержания согласованной правительством сделки ушел с должности личный парламентский секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс, который полагает, что Лондон может увязнуть в переговорах с ЕС на долгие годы. По сведениям The Sunday Times, на грани отставки также находятся трое высокопоставленных членов правительства и еще двое сотрудников аппарата главного партийного организатора тори в нижней палате парламента. Кроме того, еще несколько членов правящего кабинета, включая главу секретариата кабмина Дэвида Лидингтона и министра юстиции Дэвида Гока рассматривают возможность проведения повторного референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС.

Теги
ВеликобританияBrexitМэй, Тереза
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