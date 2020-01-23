Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

Зачем придумали Часы Судного дня

Часы Судного дня — метафорическая оценка риска уничтожения нашего мира. Их придумали в американском журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" в 1947 году. Издание было основано участниками американского Манхэттенского проекта, создавшими первую в мире атомную бомбу. Они беспокоились из-за своего изобретения — на часах была отражена ядерная угроза человечеству.

Первое время положение стрелки часов определял редактор "Бюллетеня" Евгений Рабинович. После его смерти в 1973 году решения принимает Совет по науке и безопасности, куда входят ученые и эксперты из разных областей. Они консультируются с другими специалистами, в том числе с Советом попечителей, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии. Совет собирается дважды в год и обсуждает последние события. Правда, время на часах меняют реже: за 73 года это произошло менее 30 раз.

В 1947 году, когда часы в первый раз были напечатаны на обложке "Бюллетеня", их установили на семь минут до полуночи, то есть до "уничтожения человечества". Время было выбрано произвольно: художница решила, что в этом положении стрелки выглядят хорошо. Через два года СССР успешно испытал свою ядерную бомбу — часы перевели на 23:57. А в 1953 году стрелку сдвинули еще на минуту ближе к полуночи: США, а вскоре и СССР создали термоядерные бомбы.

В 1962 году случился Карибский кризис — никогда мир не был так близко к ядерной войне. Но продлился он всего месяц, поэтому часы не успели перевести. Ближе всего к антирекорду 1953 года часы подошли в 1984 году, встав на 23:57. Годом ранее президент США Рональд Рейган во время публичного выступления сообщил согражданам, что он "объявил Россию вне закона и начинает бомбардировку через пять минут". Дальше всего от Судного дня человечество было в 1991 году, после того как Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Тогда на часах было 23:43.

Ядерное оружие — не единственная угроза

С 2007 года эксперты стали учитывать риски для человечества, которые возникают не только из-за ядерного оружия, но и других технологий. Тогда среди угроз появилось изменение климата, вызванное деятельностью человечества. По мнению "часовщиков", с 1995 года человечество медленно, но верно движется к полуночи. За это время часы переводили вперед целых восемь раз — и только один раз на минуту назад. Это случилось в 2010 году, после того как США начали переговоры с Россией насчет нового договора о СНВ.