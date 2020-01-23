Почему Часы Судного дня перевели рекордно близко к полуночи?

Зачем придумали Часы Судного дня
Часы Судного дня — метафорическая оценка риска уничтожения нашего мира. Их придумали в американском журнале "Бюллетень ученых-ядерщиков" в 1947 году. Издание было основано участниками американского Манхэттенского проекта, создавшими первую в мире атомную бомбу. Они беспокоились из-за своего изобретения — на часах была отражена ядерная угроза человечеству.
Первое время положение стрелки часов определял редактор "Бюллетеня" Евгений Рабинович. После его смерти в 1973 году решения принимает Совет по науке и безопасности, куда входят ученые и эксперты из разных областей. Они консультируются с другими специалистами, в том числе с Советом попечителей, в который входят 13 лауреатов Нобелевской премии. Совет собирается дважды в год и обсуждает последние события. Правда, время на часах меняют реже: за 73 года это произошло менее 30 раз.
В 1947 году, когда часы в первый раз были напечатаны на обложке "Бюллетеня", их установили на семь минут до полуночи, то есть до "уничтожения человечества". Время было выбрано произвольно: художница решила, что в этом положении стрелки выглядят хорошо. Через два года СССР успешно испытал свою ядерную бомбу — часы перевели на 23:57. А в 1953 году стрелку сдвинули еще на минуту ближе к полуночи: США, а вскоре и СССР создали термоядерные бомбы.
В 1962 году случился Карибский кризис — никогда мир не был так близко к ядерной войне. Но продлился он всего месяц, поэтому часы не успели перевести. Ближе всего к антирекорду 1953 года часы подошли в 1984 году, встав на 23:57. Годом ранее президент США Рональд Рейган во время публичного выступления сообщил согражданам, что он "объявил Россию вне закона и начинает бомбардировку через пять минут". Дальше всего от Судного дня человечество было в 1991 году, после того как Джордж Буш — старший и Михаил Горбачев подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Тогда на часах было 23:43.
Ядерное оружие — не единственная угроза
С 2007 года эксперты стали учитывать риски для человечества, которые возникают не только из-за ядерного оружия, но и других технологий. Тогда среди угроз появилось изменение климата, вызванное деятельностью человечества. По мнению "часовщиков", с 1995 года человечество медленно, но верно движется к полуночи. За это время часы переводили вперед целых восемь раз — и только один раз на минуту назад. Это случилось в 2010 году, после того как США начали переговоры с Россией насчет нового договора о СНВ.
В 2017 году, в 70-ю годовщину появления часов, минутную стрелку впервые передвинули на две с половиной минуты — раньше дроби не использовали. Тогда эксперты отмечали напряженные отношения США и России, противостояние Пакистана и Индии, продолжение ядерных испытаний в Северной Корее и усиление национализма по всему миру.
В 2018 году часы снова показывали 23:58, как в 1953-м. "Мировые лидеры не смогли эффективно отреагировать на угрозы ядерной войны и изменения климата, что сделало ситуацию с глобальной безопасностью хуже, чем год назад, и такой же плохой, как сразу после Второй мировой войны", — говорилось в сопроводительном письме для мировых лидеров и простых людей.
В 2019 году часы остались на месте, но эксперты призвали не обольщаться и охарактеризовали сложившуюся ситуацию в мире новой ненормальностью. Главные проблемы остались те же: ядерное оружие и изменение климата. США вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили, что выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По-прежнему было неясно, как быть с ядерной программой КНДР. Ядерные державы занимались модернизацией ядерных арсеналов, а в военных доктринах США и России снова заговорили о применении самого смертоносного оружия на свете.
По мнению экспертов "Бюллетеня", к 2019 году проблема изменения климата тоже обострилась. Выбросы углекислого газа, который вызывает глобальное потепление, увеличивались на протяжении двух лет. Чтобы избежать худшего сценария, выбросы нужно не просто сократить, а свести к нулю. Эта цель выглядит недостижимой. Осенью 2018-го экспертная группа ООН выпустила тревожный доклад об изменении климата, но на декабрьской конференции страны — экспортеры нефти поставили под сомнение его выводы, а США ранее вышли из Парижского соглашения, касающегося снижения углекислого газа в атмосфере.
Наконец, эксперты "Бюллетеня" назвали еще одну проблему — разложение информационной экосистемы: через медиа транслируется ложь, а правда преподносится как вранье. "Намеренные попытки исказить реальность увеличивают социальное расслоение, подрывают веру в науку и доверие к выборам и демократическим институтам", — говорилось в прошлогоднем сопроводительном письме. Из-за этого другие глобальные проблемы решить еще труднее.
В 2020 году часы показывают без 100 секунд полночь, то есть их перевели вперед еще на 20 секунд. Это новый рекорд.
Члены Совета по науке и безопасности и Попечительского совета считают, что две главные угрозы — ядерное оружие и изменение климата — теперь помножены на "информационную кибервойну" (об этом прямо не сказано, но надо полагать, что множитель больше единицы). По их мнению, международная политическая инфраструктура разъедена при попустительстве мировых лидеров, поэтому человечеству стало еще сложнее справиться с вызовами.
В сопроводительном письме говорится, что опасность несут нерешенные, а то и усугубившиеся политические конфликты из-за ядерных программ Ирана и КНДР, а также то, что США и Россия фактически перестали сотрудничать по вопросам разоружения.
Что касается климатического кризиса, то люди стали лучше о нем осведомлены (прежде всего из-за массовых протестов). Но чтобы преодолеть этот кризис, нужны политические решения, а тех, что были приняты, недостаточно.
"Эта ситуация […] была бы достаточно серьезной, даже если бы мировые лидеры пытались предотвратить катастрофу. Вместо этого в последние два года мы видим, как они ругают и отказываются от самых эффективных методов работы с комплексными угрозами […] в пользу своих интересов и ради политических очков в своих странах", — говорится в письме.