В США заявили, что надеются достичь соглашения с Турцией о буферной зоне в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. США оптимистично настроены на достижение договоренностей с Турцией о создании так называемой буферной зоны на юго-востоке Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента. Об этом сообщила в среду журналистам представитель американской администрации высокого ранга во время брифинга в формате телеконференции.

Она отвечала на вопрос о состоянии переговоров Вашингтона и Анкары. "Я думаю, что президент [Дональд Трамп] вполне ясно дал понять, что, когда территориальный халифат будет уничтожен, что и было задачей американских войск в юго-восточной Сирии, он хочет, чтобы они вернулись домой. Я не ожидаю провала [переговоров с Анкарой], учитывая, что наши последние по времени дискуссии с Турцией были успешными", - сказала она.

"Мы оптимистично настроены по поводу создания буферной зоны, которая будет в интересах обеих сторон. Мы рассчитываем добиться этого", - подчеркнула представитель администрации.

На этой неделе в Вашингтоне проходит заседание американо-турецкой комиссии, посвященной созданию зоны безопасности от Джараблуса до погранперехода Фиш-Хабура на стыке границ Сирии, Турции Ирака.

14 января Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Президент США обратил внимание на то, что курды не должны провоцировать Турцию. Трамп отметил, что на севере Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 32 км.