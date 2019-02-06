NBC: Трамп редко читает донесения разведки США и сомневается в их достоверности

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не читает на регулярной основе разведывательные донесения, которые каждый день в письменной форме предоставляет ему ЦРУ, а также часто выражает сомнения в достоверности такой информации. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Как следует из попавшего недавно в американские СМИ личного конфиденциального графика президента, Трамп за последние три месяца заслушал 17 разведбрифингов, которые периодически проводят для главы государства представители разведслужб. По данным NBC, это в целом совпадает с числом таких брифингов, проводившихся в среднем за аналогичный период для двух предыдущих президентов - Барака Обамы и Джорджа Буша - младшего.

Однако Трамп, в отличие от них, не читает на регулярной основе донесения разведки, которые попадают к нему на стол в письменной форме каждый день, сообщают источники телеканала, связанные с разведсообществом. По их словам, Трамп также часто ставит под вопрос достоверность таких сведений и сомневается в беспристрастности сотрудников разведки, которые предоставляют ему эти данные.

Как заявили телекомпании неназванные официальные лица, если Трамп верит во что-то, то переубедить его невероятно сложно, даже несмотря на наличие доказательств. При этом, когда президент сомневается в достоверности каких-либо сведений, то требует предоставления ему не косвенных, а неопровержимых доказательств, чего разведка в большинстве случаев сделать не может, отмечают эти источники.

В воскресенье Трамп в интервью телекомпании CBS заявил, что не всегда согласен со спецслужбами США. В качестве примера он привел вторжение США в Ирак, которое, по словам президента, произошло из-за неверных данных американской разведки. Американский лидер в интервью также подчеркнул, что не согласен с разведывательными ведомствами США и в их нынешней оценке угроз со стороны Ирана.