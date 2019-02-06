Семья Пола Уилана обратилась к членам Конгресса США

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Родственники задержанного в России по подозрению в шпионаже Пола Уилана предлагают членам Конгресса США разработать законопроект, касающийся прав арестованных за пределами США американцев. Об этом сообщил в среду брат задержанного - Дэвид Уилан - в материале, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

По его словам, сотрудники посольства США посетили Уилана в тюрьме в понедельник, 4 февраля, однако он не смог подписать документ, в котором выражается его согласие на отмену положений Закона о неприкосновенности частной жизни. Этот закон, принятый в США в 1974 году, определяет порядок сбора, хранения, использования и распространения информации о частных лицах, которая хранится в архивах различных федеральных ведомств. Закон запрещает распространение информации о частном лице без его письменного согласия.

"Мы направили членам Конгресса проект документа, призванный ликвидировать пробелы в Законе о неприкосновенности частной жизни, - отметил Дэвид Уилан. - В случае, если он будет принят, американцы, задержанные за пределами США, смогут устно давать согласие на отмену положений закона в тех случаях, когда [они] не будут иметь возможности подписать документ, как это требуется сейчас".

Как утверждает Дэвид Уилан, "задержанный гражданин США мог бы, по крайней мере, ожидать, что власти его страны затребуют и получат от российских властей информацию, объясняющую выдвинутые против него обвинения". "Если правительство не сможет предпринимать меры, не имея при этом информации, которую оно не способно получить, то американцы, путешествующие в такие страны, как Россия, окажутся в трудной ситуации", - добавил он.

Письма в "Лефортово"

Брат задержанного сообщил также, что по просьбе Уилана распространил адрес тюрьмы "Лефортово", в которой его содержат. "Пол попросил нас распространить этот адрес, - отметил Дэвид Уилан. - Если кто-то хочет задать ему вопросы, следует вложить в письмо конверт с обратным адресом". При этом он сообщил, что не знает, сколько времени могут идти письма в "Лефортово".

Он выразил признательность сотрудникам посольств США, Великобритании, Канады и Ирландии, которые посетили его брата, но в то же время отметил, что "прошло уже три недели с тех пор, как Госдепартамент выступал с публичным заявлением о ситуации вокруг Пола и более месяца с того дня, как глава британского МИД предостерег от попыток воспользоваться Полом как пешкой в дипломатической игре".