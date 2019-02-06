МИД Украины: недопуск наблюдателей из РФ на выборы не противоречит международному праву

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины считает, что отказ россиянам в регистрации официальными наблюдателями на предстоящих президентских и премьерских выборах не противоречит международным обязательствам страны. Об этом заявила в среду пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Екатерина Зеленко.

"Отказ в регистрации владельцев российских паспортов, которые являются представителями государства, признанного на законодательном уровне на Украине государством- агрессором или государством-оккупантом, в качестве официальных наблюдателей от иностранных государств или международных организаций на президентских выборах на Украине соответствует положениям пункта 8 Копенгагенского документа ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов в вопросе международного наблюдения за выборами", - цитирует ее агентство УНИАН. Зеленко также выразила мнение, что действия Киева не противоречат принципу соблюдения суверенитета страны, в которой проводятся выборы, закрепленному в Декларации принципов международного наблюдения за выборами 2005 года.

Она подчеркнула, что "МИД Украины не будет принимать заявки от владельцев российских паспортов для регистрации официальными наблюдателями от иностранных государств или международных организаций". "Это четко указано в письме-приглашении министра иностранных дел Украины Павла Климкина в адрес директора БДИПЧ от 2 января 2019 года", - напомнила Зеленко.

Ранее представители украинской власти и сам президент страны Петр Порошенко заявляли, что намерены запретить въезд в страну российским наблюдателям в составе миссии организации. В свою очередь действующий глава наблюдательной миссии БДПИЧ ОБСЕ Питер Тейлор указал, что подход Украины относительно наблюдателей от Российской Федерации не отвечает принципам ОБСЕ.