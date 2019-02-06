Медведчук назвал обвинения в госизмене реакцией "вашингтонского обкома" на его мирный план

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что возбуждение в отношение него дела по обвинению в государственной измене - это реакция "вашингтонского обкома" на мирный план урегулирования ситуации в Донбассе.

"Думаю, что это реакция как раз "вашингтонского обкома" на мирный план, который, как они сегодня понимают, стал реальностью. Потому что если его реализовать, он может быть тем предметом переговорного процесса, той площадкой и тем общим знаменателем, который может устроить все стороны в четырехугольнике Киев - Луганск - Донецк и Москву. Именно этого они боятся, именно этого они не хотят", - сказал он в среду в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Как пояснил Медведчук, заявление о возбуждении дела против него подал депутат от украинской партии "Народный фронт", лидер которой - бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. "Он является вчерашним и сегодняшним предводителем пятой колонны Вашингтона в Украине и, поэтому, все указания этот господин получает именно оттуда из посольства США в Украине", - отметил политик.

Нынешняя власть Украины, которая, по словам Медведчука, находится под внешним управлением "из-за океана", никогда не получит поддержки жителей Донбасса. "Там [в Донбассе] люди с ненавистью относятся к киевской власти и, естественно, возврат этих людей в Украину, как и территорий, не принесет политических дивидендов сегодняшней власти или им подобных, которые рвутся к этой власти. Поэтому они не заинтересованы в мире и они не заинтересованы в возвращении этих людей", - считает лидер "Оппозиционной платформы - За Жизнь".

Во вторник Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Виктора Медведчука, обвинив его в госизмене. По версии ведомства, политик, выступая на съезде партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 29 января, заявил "о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством". По мнению прокуратуры, это противоречит статье 1 конституции Украины, согласно которой страна является унитарным государством.

Сам Медведчук, комментируя это решение Генпрокуратуры, назвал обвинения абсурдными и беспочвенными. "Тот абсурд, который изложен в этом документе, свидетельствует о том, что он никакого отношения к правовому государству и правовой политике не имеет", - сказал он.

Обмен пленными

Обмен в Донбассе по формуле "всех на всех" возможно организовать за два-три дня, если бы на это была политическая воля Киева, добавил Медведчук

"Когда проводился последний самый масштабный обмен благодаря президенту Российской Федерации господину Путину 27 декабря 2017 года, мы достигли договоренности о том, что тогда Донецк и Луганск пошли на уступки украинской стороне, что мы отдавали не всех, а только тех, которые не обвинялись в совершении особо тяжких преступлений или преступлениях не связанных с территорией проведения антитероористической операции (силовой операции Киева в Донбассе - прим. ТАСС). Говорили, что второй этап [обмена пленными], который должен был произойти в начале 2018 года, он должен был быть [по принципу] "всех установленных на всех установленных". Сегодня эта цифра - 156 на 52", - заявил он.

Он уточнил, что 56 удерживаемых лиц должна освободить Украина и 52 человека - Донецке и Луганск. "Если бы украинская сторона проявила политическую волю и сказала мне сегодня, что мы согласны на такой обмен, то я вам утверждаю, что он мог бы произойти не до 31 марта, а в течение двух-трех дней. Но у украинской стороны политической воли на обмен всех удерживаемых на всех удерживаемых на сегодняшний день нет", - заключил представитель Киева на переговорах в контактной группе.

Обмен пленными по формуле "всех установленных на всех установленных" является одним из основных пунктов подписанного в феврале 2015 года Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей. С тех пор стороны уже несколько раз проводили частичные обмены, последний и самый крупный из них состоялся в декабре 2017 года. Тогда Киев передал провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон подчеркивали, что освобождение пленных не завершено и они приложат все усилия, чтобы в 2018 году процесс был продолжен, однако с тех пор новых договоренностей по взаимному освобождению и передаче удерживаемых лиц достичь не удается.