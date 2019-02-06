Израильский танк поразил военный пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 февраля. /ТАСС/. Израильский танк поразил в среду военный пост движения ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории из этого палестинского анклава. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Израильский танк поразил военный пост ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по Израилю", - говорится в распространенном военными коммюнике. Ранее пресс-служба сообщила о том, что военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории. До этого в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь сработали сирены воздушной тревоги.

Это уже третий подобный инцидент с начала 2019 года. В предыдущий раз запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности на юге Израиля 12 января. В ответ израильские истребители тогда поразили две цели ХАМАС на территории палестинского анклава.