Медведчук назвал огромное число кандидатов на украинских выборах главной фальсификацией

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Нынешняя власть Украины пытается любой ценой сохранить свою позицию, в том числе путем выдвижения множества кандидатов на пост президента страны. Такое мнение в среду выразил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Любые попытки того, чтобы власть, которая сегодня есть в Киеве, сохранилась - сегодня будет предприниматься все: фальсификации, подкуп избирателей. Более того, вы обратили внимание на количество кандидатов в президенты? А сегодня их уже зарегистрировано на утро было 34, я думаю их будет больше 40. Так вот, кандидаты - такое нереальное количество людей, которые близко не могут претендовать на высший пост в стране, - это и есть одна из самых больших и крупных фальсификаций", - сказал Медведчук.

По его словам, власть, регистрируя большое количество кандидатов, в дальнейшем может использовать право на представление их интересов в избирательных комиссиях всех уровней, тем самым получая квоту в избиркомах. В последствии, как отметил политик, имея большинство голосов, правительство сможет получить лазейку для фальсификаций. "Квоту эту будет представлять власть, которая с помощью большинства голосов в избирательных комиссиях откроет зеленую улицу для массовых фальсификаций. Вот это самая крупная фальсификация, которая готовится в Украине к 31 марта, а потом, по всей видимости, и к 21 апреля - ко второму туру [выборов]", - добавил Медведчук.

Кроме того, политик считает, что невозможно признавать легитимными выборы, в которых не могут принять участие миллионы украинских граждан, проживающих на территории Донбасса.

"Если будут создавать искусственные преграды для возможности голосования, если будут политические репрессии, то как можно признавать эти выборы, которые закончатся известным результатом. Но здесь зависит не только от нашего признания, зависит от признания международной общественности. Очень важно, чтобы в других странах, в том числе и в РФ, и в Еровпе, и за океаном понимали суть того, что сегодня готовится в Украине. Суть содержания того, на что направлено главное - любой ценой захватить власть", - отметил он.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. На данный момент Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала 37 кандидатов на пост главы государства. Срок подачи документов на регистрацию истек 3 февраля. После этого, согласно закону, комиссия обязана рассмотреть заявления в пятидневный срок, до 8 февраля.