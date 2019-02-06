Мэй отправляется в Брюссель, чтобы попытаться возобновить переговоры о Brexit

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправляется в четверг в Брюссель, чтобы попытаться возобновить переговоры по Brexit и таким образом вывести процесс выхода их ЕС из тупика, в котором он оказался всего за 51 день до официальной даты "развода". Визит Мэй станет первым с 29 января, когда британский парламент потребовал у главы правительства Соединенного Королевства вновь провести дискуссии по теме будущих взаимоотношений с ЕС, дав ясно понять, что в нынешнем виде принимать сделку с ЕС он не намерен.

По официальной информации из Брюсселя, у Мэй запланированы встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой Европарламента Антонио Таяни. Как подчеркивает представитель Мэй, главной темой обсуждения станут так называемый зашитый механизм недопущения появления жесткой границы на острове Ирландия ("бэкстоп") и альтернативные способы обеспечить отсутствие жесткой границы на острове Ирландия.

Ирландский камень раздора

Механизм "бэкстопа" подразумевает, что Ольстер будет автоматически оставаться членом таможенного союза и единого рынка ЕС, если стороны не смогут договориться по вопросу прозрачности границы на острове Ирландия до декабря 2020 года, то есть до завершения переходного периода в отношениях Великобритании и Евросоюза. Эта граница проходит между выходящей из ЕС вместе с Великобританией Северной Ирландией и остающейся членом европейского сообщества Ирландией.

Именно разногласия по теме "бэкстопа" стали причиной того, что 15 января британская Палата общин решительно, с перевесом в 230 голосов, отвергла текст 585-страничного соглашения с ЕС. Законодателей не устроило то, что при подобной постановке вопроса Великобритания может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. По мнению депутатов, это идет вразрез с тем, за что на референдуме 2016 года высказались большинство британцев, проголосовавших за полный суверенитет от Брюсселя. На прошлой неделе Палата общин проголосовала за то, чтобы правительство вообще удалило из текста соглашения с ЕС упоминание "бэкстопа", заменив его на некую "альтернативную договоренность".

"Когда я вернусь в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию, я буду вооружена новым мандатом, новыми идеями и решимостью достигнуть прагматичных решений, реализующих Brexit, за который проголосовал британский народ, гарантировав при этом отсутствие какой-либо жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия", - анонсировала планы сама Тереза Мэй в своей колонке в газете The Sunday Telegraph в минувшее воскресенье.

Твердая позиция Брюсселя

В Евросоюзе Мэй готовы принять, однако последовательно заявляют о том, что достигнутое в ноябре прошлого года соглашение об условиях Brexit не подлежит изменению ни в малейшей степени. "Мы надеемся услышать подробности о намерениях Великобритании от премьера Мэй завтра, - заявил 6 февраля Туск на брифинге в Брюсселе с премьером Ирландии Лео Варадкаром. - Однако хочу подчеркнуть, что соглашение о выходе не может быть пересмотрено".

О том, насколько высок градус напряженности между двумя столицами, свидетельствует и последовавшее вслед за этим заявление Туска. "Мне интересно, как выглядит то особое место в аду, которое уготовано людям, ведущим Великобританию на выход, но не имеющим ни малейшего представления, как это сделать", - сказал он. Это недвусмысленное высказывание было негативно воспринято в Лондоне, а представитель Мэй заявил, что оно лежит на совести председателя Европейского совета.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление Туска, Юнкер, в свою очередь, ответил: "Я менее религиозен чем Дональд. Он верит в рай и ад, я же верю только в рай. Ад я вижу лишь тогда, когда работаю здесь в Брюсселе".

"Брюссельский ад"

Все идет к том, что эти слова Юнкера окажутся пророческими и Мэй в Брюсселе ожидает довольно жаркий день и крайне непростые дискуссии.

При этом политические аналитики в Брюсселе обращают внимание и еще на один момент, который, с их точки зрения, не добавляет особенного оптимизма перед поездкой Мэй - число чиновников ЕС, с которыми у нее запланированы переговоры. Они указывают на то, что решение проблем с "бэкстопом" лежит в первую очередь в Еврокомиссии. Подключение к этому разговору Европейского совета и Европарламента, полагают эксперты, лишь распылит силы британского премьера, необходимые на решение главной проблемы.

С другой стороны, со стороны главы Еврокомиссии особого оптимизма перед встречей также не прозвучало. В среду Юнкер ясно заявил о том, что предложение британских депутатов не только может заменить "бэкстоп", но и по сути не может быть рассмотрено сейчас. "Мое понимание заключается в том, что эти альтернативные договоренности не являются планом, они могут быть рассмотрены в будущем, но не сейчас. Альтернативные договоренности никогда не заменят "бэкстоп", это невозможно. Мы придерживаемся того, чего решили, и мы говорили так с самого начала", - подчеркнул Юнкер.

Времени все меньше

Между тем, у британского премьера остается не так много времени на убеждение чиновников из Брюсселя. Ориентировочно на 14 февраля запланировано повторное рассмотрение британским парламентом соглашения с ЕС по Brexit. Если Мэй не удастся изменить условия сделки, то в Палате общин ее вновь ждет крах, а риск выхода Великобритании из ЕС 29 марта по жесткому сценарию, то есть без сделки совсем, станет реальностью.

Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в Таможенном союзе ЕС и Едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для осуществления торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС, что отрицательно скажется на экономической ситуации в стране.