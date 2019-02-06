Болтон обсудил с главой МИД Венгрии "противодействие злонамеренному влиянию" России

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в среду в Вашингтоне с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним "противодействие злонамеренному влиянию" России. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал в Twitter.
"Сегодня я принимал министра иностранных дел Венгрии Сийярто в Белом доме, где мы обсуждали сотрудничество в области обороны, диверсификацию источников энергии, противодействие российскому злонамеренному влиянию и сохранение нашей незыблемой приверженности НАТО", - написал советник президента.
I welcomed FM Szijjarto of Hungary to the White House today where we discussed defense cooperation, energy diversity, confronting Russian malign influence, & maintaining our ironclad commitment to NATO. A great preview of our 2019 goals & Secretary Pompeo’s trip next week— John Bolton (@AmbJohnBolton) 6 February 2019
Встречу с главой МИД Венгрии Болтон назвал "замечательным превью" целей США на 2019 год и "поездки госсекретаря [Майкла] Помпео на следующей неделе". Речь идет о международной конференции по Ближнему Востоку, которая должна пройти 13-14 февраля в Варшаве. Ожидается, что Помпео посетит эту встречу, а также отправится в Словакию и Венгрию.