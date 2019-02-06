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Болтон обсудил с главой МИД Венгрии "противодействие злонамеренному влиянию" России

Стороны также коснулись вопросов сотрудничества в области обороны и диверсификации источников энергии

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в среду в Вашингтоне с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним "противодействие злонамеренному влиянию" России. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал в Twitter.

"Сегодня я принимал министра иностранных дел Венгрии Сийярто в Белом доме, где мы обсуждали сотрудничество в области обороны, диверсификацию источников энергии, противодействие российскому злонамеренному влиянию и сохранение нашей незыблемой приверженности НАТО", - написал советник президента.

Встречу с главой МИД Венгрии Болтон назвал "замечательным превью" целей США на 2019 год и "поездки госсекретаря [Майкла] Помпео на следующей неделе". Речь идет о международной конференции по Ближнему Востоку, которая должна пройти 13-14 февраля в Варшаве. Ожидается, что Помпео посетит эту встречу, а также отправится в Словакию и Венгрию.

Теги
СШАРоссияВенгрияПомпео, Майкл (Майк)Болтон, Джон
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