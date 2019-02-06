Болтон обсудил с главой МИД Венгрии "противодействие злонамеренному влиянию" России

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в среду в Вашингтоне с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто и обсудил с ним "противодействие злонамеренному влиянию" России. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал в Twitter.

"Сегодня я принимал министра иностранных дел Венгрии Сийярто в Белом доме, где мы обсуждали сотрудничество в области обороны, диверсификацию источников энергии, противодействие российскому злонамеренному влиянию и сохранение нашей незыблемой приверженности НАТО", - написал советник президента.