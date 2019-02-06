США не стали отмечать усилия РФ по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали в среду прибытие в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" второго гуманитарного конвоя ООН в Сирии, который сопровождали российские военнослужащие. Об этом говорится в распространенном в среду письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Мы приветствуем известие о том, что ООН и Сирийский арабский Красный Полумесяц осуществили вторую доставку гуманитарной помощи из Дамаска в лагерь [беженцев] "Эр-Рукбан", предоставив критически важные продукты питания, медицинскую помощь, теплую одежду и материалы для строительства временного жилья. Она последовала за успешной доставкой, которая состоялась в ноябре 2018 года", - отметил дипломат.

В этот раз США "признали самоотверженные усилия" сотрудников гуманитарной миссии и поблагодарили ООН. При этом в ноябре прошлого года власти США отметили усилия России по сотрудничеству с правительством Сирии и всемирной организации в доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев. В этот раз внешнеполитическое ведомство не указало Россию в своем заявлении.

Российские военные сопроводили второй гуманитарный конвой ООН до лагеря беженцев "Эр-Рукбан", сообщили в среду журналистам в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Как уточнил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, с просьбой о сопровождении конвоя выступил советник главного координатора управления ООН по гуманитарным вопросам Рана Закут.

Представитель военной полиции Минобороны РФ Геннадий Кузима рассказал журналистам, что для выполнения поставленной задачи сопроводить гуманитарный конвой были привлечены 15 единиц техники и 60 сотрудников военной полиции. В колонне следовали более 160 грузовиков, машин обеспечения скорой помощи, топливозаправщиков, бронеавтомобилей. Беженцам доставили продукты питания и непродовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости. Общий вес груза 1080 т.

Первый гуманитарный конвой ООН достиг "Эр-Рукбана" 3 ноября 2018 года. По данным, предоставленным российской стороне представителями ООН, он доставил туда продукты питания, продовольственные товары, медикаменты, предметы первой необходимости на 450 тонн.